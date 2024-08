Meteo Afragola, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Afragola prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,2°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente più alta, intorno ai +29,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 6,9km/h, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, con temperature che raggiungeranno i +30,2°C. La percezione della temperatura sarà di circa +30,9°C. Il vento si intensificherà leggermente, arrivando a soffiare a 9,4km/h sempre dalla direzione Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà con un aumento della copertura nuvolosa al 94% e l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno a +27,4°C e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 10,4km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 1.04mm con intensità di pioggia debole.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Afragola indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Lunedì e Martedì si prevedono cieli parzialmente nuvolosi con temperature in lieve aumento, mentre da Mercoledì in poi il sole tornerà a splendere su Afragola con temperature che potrebbero superare i +30°C.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.8° perc. +29.5° Assenti 6.7 O max 10.3 Ponente 63 % 1010 hPa 3 nubi sparse +27° perc. +28.5° Assenti 6.4 SO max 11.4 Libeccio 65 % 1010 hPa 6 poche nuvole +28.2° perc. +29.5° prob. 10 % 6.9 SO max 10.4 Libeccio 58 % 1010 hPa 9 nubi sparse +31° perc. +31.7° prob. 10 % 12.1 SO max 13.1 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 nubi sparse +32° perc. +32.9° prob. 10 % 17.6 SO max 18.2 Libeccio 43 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31° perc. +32.2° prob. 5 % 17.7 SO max 20 Libeccio 48 % 1008 hPa 18 nubi sparse +28.3° perc. +29.7° prob. 29 % 11.1 OSO max 13.2 Libeccio 58 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.92 mm 4.5 SO max 6.8 Libeccio 69 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:53

