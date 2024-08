Meteo Agrigento, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Agrigento prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, cielo coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 44% e il 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con nubi sparse che continueranno a interessare la zona e una probabilità di precipitazioni pari al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C, con venti che soffieranno da Ovest a una velocità di circa 25 km/h.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 30% e il 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque sui 15 km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e venti di intensità moderata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 8.1 NNO max 9.9 Maestrale 52 % 1011 hPa 4 nubi sparse +24.9° perc. +25° Assenti 6.9 NO max 10 Maestrale 58 % 1011 hPa 7 nubi sparse +27.6° perc. +28.2° Assenti 10.9 ONO max 11.5 Maestrale 53 % 1011 hPa 10 nubi sparse +29.3° perc. +30.1° Assenti 19.8 O max 20.6 Ponente 50 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.9° prob. 4 % 24.5 O max 25.6 Ponente 52 % 1010 hPa 16 nubi sparse +27.1° perc. +28° prob. 12 % 24 O max 28.2 Ponente 58 % 1009 hPa 19 poche nuvole +24.8° perc. +25.1° Assenti 16.2 ONO max 22.9 Maestrale 69 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° Assenti 15.1 ONO max 17.7 Maestrale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:50

