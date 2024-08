Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto ad Agrigento prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero peggioramento nel pomeriggio.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di circa 4,4km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno i +28°C verso le 10:00. La brezza leggera proveniente da Ovest si intensificherà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili con una bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, ma si potrebbero verificare deboli piogge con un’intensità di 0.25mm. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 15,2km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 61%.

In conclusione, Giovedì 29 Agosto ad Agrigento si prevede una giornata all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e solo deboli piogge nel pomeriggio. Le condizioni meteo si confermano buone anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 4.4 N max 4.9 Tramontana 55 % 1016 hPa 4 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 54 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.4 NO max 4.9 Maestrale 47 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +28.3° Assenti 8.6 OSO max 8.6 Libeccio 45 % 1016 hPa 13 poche nuvole +28° perc. +28.5° Assenti 16 OSO max 15.2 Libeccio 51 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +23.9° perc. +24.2° 1.37 mm 17 NO max 23.8 Maestrale 70 % 1015 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 9 NO max 11.9 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 5.8 NNO max 7.9 Maestrale 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:35

