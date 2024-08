Meteo Agropoli, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Agropoli indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera sono previste nubi sparse.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +27,6°C alle 06:00, raggiungendo i +33,2°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che varieranno tra +28°C e +34,7°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est e Sud – Sud Ovest con intensità variabile da 4,3km/h a 11km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che oscilleranno tra i +31,7°C e i +33,1°C. La percezione della temperatura sarà più elevata, con valori compresi tra +34,6°C e +35,1°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con una velocità tra i 10,9km/h e i 13,4km/h.

In serata, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 54% alle 20:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e velocità comprese tra 1,2km/h e 9,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto ad Agropoli mostrano una giornata all’insegna del bel tempo con temperature elevate e venti di intensità moderata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 7.4 E max 7.4 Levante 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 3.6 SE max 4.1 Scirocco 68 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 4.3 E max 5 Levante 50 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +33.4° Assenti 10.3 OSO max 6.6 Libeccio 45 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +34.9° Assenti 12.9 O max 9.9 Ponente 44 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +34.6° Assenti 11.1 ONO max 11.4 Maestrale 53 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.4 NO max 11.7 Maestrale 83 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.5° perc. +26.4° Assenti 1 ENE max 7.5 Grecale 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.