Meteo Albenga, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

Giovedì 22 Agosto a Albenga si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 24,1°C e i 27,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 24,4°C e i 29,1°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 24,4°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest porterà una sensazione di fresco piacevole.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 27°C. Il vento proveniente da Sud Est contribuirà a mantenere un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di poche nuvole, con una leggera probabilità di piogge sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,8°C, mentre la percezione della temperatura potrà raggiungere i 29,8°C. È consigliabile portare con sé un ombrello in caso di pioggerelline improvvise.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole sparse e le temperature si manterranno intorno ai 25,2°C. Il vento proveniente da Nord Ovest porterà un po’ di frescura dopo una giornata calda.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto ad Albenga indicano condizioni di bel tempo con temperature gradevoli e brezze leggere. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi della situazione, in quanto potrebbero verificarsi variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Albenga

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.9° Assenti 6.4 NO max 5.9 Maestrale 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 6.2 NO max 5.4 Maestrale 72 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 6.2 NNO max 7.1 Maestrale 69 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28.3° Assenti 6.3 SE max 6.3 Scirocco 63 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +27.2° perc. +29° 0.16 mm 11.3 S max 10.3 Ostro 67 % 1013 hPa 15 poche nuvole +27.7° perc. +29.7° prob. 33 % 12.7 SSO max 13.3 Libeccio 67 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 37 % 5.8 SSO max 6.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.2° perc. +25.7° prob. 25 % 5.5 NO max 5.7 Maestrale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:15

