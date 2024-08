Meteo Albenga, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto ad Albenga si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 23,1°C e i 26,6°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente scarsa, con cielo sereno o poche nuvole.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel corso del pomeriggio e della sera la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere, principalmente provenienti da direzioni settentrionali.

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto ad Albenga indicano quindi una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima estivo. Le temperature piuttosto miti renderanno piacevole il soggiorno in questa località della Liguria.

Guardando oltre il Sabato, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Albenga sembrano confermare un trend di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili a quelli registrati nella giornata di Sabato. Si consiglia comunque di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +24.1° prob. 14 % 5.9 NNO max 5.5 Maestrale 79 % 1017 hPa 3 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° prob. 2 % 5.7 N max 5.2 Tramontana 81 % 1016 hPa 6 poche nuvole +23.9° perc. +24.5° prob. 1 % 7.2 N max 7.3 Tramontana 82 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 9 ENE max 7.2 Grecale 71 % 1018 hPa 12 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 9 % 11.4 SE max 9.7 Scirocco 68 % 1017 hPa 15 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 9 % 8.9 SSE max 8.8 Scirocco 65 % 1016 hPa 18 poche nuvole +24.4° perc. +24.8° prob. 5 % 3.5 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1016 hPa 21 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° prob. 10 % 4 NO max 4.2 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:12

