Meteo Albenga, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

Venerdì 2 Agosto ad Albenga si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 28,2°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che contribuirà a rendere la percezione termica piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 70-80% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, il sole continuerà a splendere e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 27°C. Verso mezzogiorno è prevista una breve pioggia leggera, che non dovrebbe però compromettere le attività all’aperto.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza che favorirà un clima piacevole. Anche in serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con poche nuvole e temperature intorno ai 25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto ad Albenga indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.6° Assenti 11.7 N max 12.3 Tramontana 84 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° prob. 10 % 12 NNE max 13.8 Grecale 82 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25.5° perc. +26.2° prob. 10 % 10.4 NNE max 12.1 Grecale 79 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +29.5° prob. 16 % 10.8 ENE max 11.5 Grecale 71 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27.7° perc. +30.4° prob. 12 % 10.1 E max 10.2 Levante 72 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +31.1° prob. 13 % 7.5 ESE max 7.2 Scirocco 71 % 1007 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 9 % 4.5 S max 5.7 Ostro 79 % 1006 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +26.1° prob. 33 % 4.5 N max 5.2 Tramontana 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:46

