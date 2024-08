Meteo Alcamo, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Alcamo prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 48% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una percezione termica di +24,8°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 4,3km/h provenendo prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, ma il cielo sarà comunque parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole che varierà tra il 27% e il 84%. Le temperature saliranno fino a +29,8°C, con una percezione termica di +30,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 15,2km/h sempre provenendo da Ovest. L’umidità diminuirà al 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

Durante la sera, la copertura nuvolosa sarà ancora presente con una percentuale che oscillerà tra il 48% e l’85%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23,9°C. Il vento soffierà a una velocità di 5,2km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante a 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo per Domenica 18 Agosto indicano una giornata con un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e mantenere un’adeguata protezione solare. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Alcamo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 1.1 NE max 3.2 Grecale 70 % 1012 hPa 4 nubi sparse +24° perc. +24.3° Assenti 2.6 O max 2.9 Ponente 70 % 1011 hPa 7 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +29.3° perc. +29.8° Assenti 9.4 ONO max 13.5 Maestrale 48 % 1011 hPa 13 nubi sparse +29.9° perc. +30.6° prob. 3 % 15.2 ONO max 18.7 Maestrale 48 % 1010 hPa 16 nubi sparse +27.6° perc. +28.3° prob. 3 % 13.6 ONO max 13.8 Maestrale 53 % 1009 hPa 19 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° Assenti 5.1 NO max 6.3 Maestrale 70 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.6° prob. 7 % 6 NO max 7.7 Maestrale 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:53

