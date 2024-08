Meteo Alcamo, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto ad Alcamo indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,3°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna sarà di circa 23,2°C. L’umidità relativa sarà piuttosto elevata, intorno al 53% durante le ore centrali del giorno, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 23,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5,4km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 28,3°C intorno alle 09:00. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con una velocità di 10,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno e le temperature massime si registreranno intorno ai 30,3°C intorno alle 13:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 18km/h sempre da Nord.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta di circa 10km/h sempre proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto ad Alcamo prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione all’umidità relativa dell’aria, che potrebbe rendere le temperature percepite leggermente più elevate. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Alcamo.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +24.3° Assenti 4.5 SE max 5.9 Scirocco 82 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.6° Assenti 3 ONO max 3.3 Maestrale 78 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 10 N max 9.1 Tramontana 68 % 1010 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +30.8° Assenti 12.8 N max 9.6 Tramontana 56 % 1010 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +32.1° Assenti 20.8 N max 18 Tramontana 53 % 1009 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +30.3° Assenti 20.3 N max 21.3 Tramontana 58 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 10.8 N max 14.1 Tramontana 74 % 1010 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° Assenti 5.2 N max 5.7 Tramontana 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.