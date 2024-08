Meteo Altamura, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Altamura

Nel fine settimana ad Altamura si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature in aumento durante il giorno. Il vento proveniente da diverse direzioni contribuirà a rinfrescare l’aria, mantenendo l’umidità a livelli medi. Non sono attese precipitazioni significative, quindi Sabato e Domenica saranno ideali per attività all’aperto e per godersi il clima estivo.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Altamura, cielo sereno con una temperatura di +23,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 7,6km/h. L’umidità si attesta al 61% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,3°C alle 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità crescente, arrivando a 19km/h alle 10:00. L’umidità diminuirà al 29% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +33,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 28,8km/h alle 16:00 provenendo sempre da Nord. L’umidità salirà leggermente al 35% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +24°C alle 23:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Ovest con una velocità di 15km/h. L’umidità aumenterà al 57% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di +23,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con raffiche fino a 17,5km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina il cielo sarà nuvoloso con temperature che saliranno fino a +32,7°C alle 10:00. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 23,6km/h. L’umidità si attesterà al 26% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +33,4°C. Il vento sarà sempre da Nord – Nord Est con una velocità di 22,6km/h. L’umidità sarà del 26% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In serata il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno fino a +25,4°C alle 23:00. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 28,2km/h. L’umidità aumenterà al 46% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 28,2km/h. L’umidità sarà del 44% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a +32°C alle 09:00. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 19,3km/h. L’umidità si attesterà al 28% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +34°C. Il vento sarà sempre da Nord Est con una velocità di 13,2km/h. L’umidità sarà del 24% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno fino a +25,1°C alle 23:00. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 4,7km/h. L’umidità aumenterà al 43% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Altamura si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e una leggera brezza che potrà rinfrescare le giornate estive. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.

