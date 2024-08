Meteo Andria, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Andria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 63% e l’88%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori compresi tra i +28,1°C e i +30,2°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, oscillando tra i +28,5°C e i +30°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 6,4km/h e i 8,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 32% e il 75%. Le temperature massime saranno di +33,9°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est a una velocità tra i 15,7km/h e i 25,7km/h. Possibili precipitazioni leggere sono attese nel primo pomeriggio, con una probabilità del 15% e una quantità di 0.15mm.

Durante la sera, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che oscillerà tra il 52% e l’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest a una velocità tra i 2,5km/h e i 9,9km/h. Possibili precipitazioni leggere sono attese intorno alle 22:00, con una probabilità del 57% e una quantità di 0.23mm.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni ad Andria, si prevede un leggero aumento delle temperature e delle precipitazioni nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.2° perc. +27.8° prob. 32 % 3.1 SSE max 4.7 Scirocco 52 % 1010 hPa 3 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 1 % 6.6 OSO max 7.4 Libeccio 55 % 1009 hPa 6 nubi sparse +28.1° perc. +28.5° prob. 1 % 6.4 OSO max 9.3 Libeccio 49 % 1009 hPa 9 nubi sparse +32.1° perc. +31.6° Assenti 5.9 O max 12.4 Ponente 35 % 1009 hPa 12 nubi sparse +33.8° perc. +33.1° Assenti 9.2 E max 16.6 Levante 31 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +28.4° perc. +28.9° 0.15 mm 25.7 SO max 37 Libeccio 49 % 1007 hPa 18 nubi sparse +29.3° perc. +29.1° prob. 38 % 6.3 SSO max 12.5 Libeccio 42 % 1006 hPa 21 nubi sparse +27° perc. +27.9° prob. 37 % 2.6 NNO max 7.6 Maestrale 57 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:45

