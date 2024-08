Meteo Aosta, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature in aumento che potranno superare i +25°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest con una leggera intensità.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà debole e proveniente da Est – Nord Est.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto ad Aosta si prevede una giornata con cielo variabile, con possibili precipitazioni nel pomeriggio seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero calo rispetto alle ore centrali della giornata. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aosta.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 3 % 7.7 ONO max 11.3 Maestrale 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 3 % 7.9 ONO max 8.9 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.7 O max 7.7 Ponente 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 2.4 S max 1.8 Ostro 52 % 1013 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +27° Assenti 7.7 E max 5.2 Levante 47 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +24.1° perc. +24.3° 0.15 mm 6 ESE max 7.7 Scirocco 69 % 1013 hPa 19 poche nuvole +19.2° perc. +19.6° Assenti 2.8 E max 3.3 Levante 92 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +18.3° Assenti 3.1 ONO max 3.3 Maestrale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 20:27

