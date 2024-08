Meteo Aosta, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto ad Aosta indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature che si attestano intorno ai +24°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 26% e temperature che raggiungeranno i +32°C. Durante la sera e la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai +20°C.

Le previsioni del tempo mostrano una leggera brezza che soffierà principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra 1,1km/h e 11,4km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata, ad eccezione di una leggera pioggia nel pomeriggio con intensità di 0.26mm.

Considerando le condizioni attuali, si prevede che nei prossimi giorni ad Aosta il tempo rimarrà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno elevate, con punte massime intorno ai +32°C. La brezza leggera contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo estivo.

In conclusione, Martedì 6 Agosto ad Aosta si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili, ma complessivamente piacevoli per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +20.3° prob. 10 % 2.6 O max 2.8 Ponente 86 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 15 % 2.3 O max 2.3 Ponente 85 % 1016 hPa 7 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° Assenti 1.1 SO max 1.8 Libeccio 66 % 1015 hPa 10 nubi sparse +30.4° perc. +29.9° prob. 2 % 2.6 SE max 5.5 Scirocco 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32.8° perc. +31.7° prob. 39 % 2.8 OSO max 11.2 Libeccio 29 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +30.6° perc. +30.2° 0.26 mm 4 O max 9.6 Ponente 39 % 1012 hPa 19 poche nuvole +23.3° perc. +23.2° prob. 45 % 7.2 ONO max 6.6 Maestrale 60 % 1015 hPa 22 poche nuvole +20.9° perc. +20.7° prob. 30 % 5.6 ONO max 5.4 Maestrale 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:48

