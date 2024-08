Meteo Aosta, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Aosta prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino ci saranno precipitazioni leggere, con una copertura nuvolosa che diminuirà nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, la città sarà interessata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’84%. Le temperature oscilleranno tra i +20,8°C e i +25,6°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 1,7km/h e 5,8km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il clima ad Aosta, seppur con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 20%. Le temperature massime saranno di circa +29,8°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore rispetto alla mattina. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche fino a 11km/h provenienti dall’Est – Sud Est.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una copertura nuvolosa intorno al 69% e precipitazioni più leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta indicano una giornata all’insegna delle precipitazioni, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 42 % 5 ONO max 5.4 Maestrale 94 % 1017 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 24 % 3.1 NO max 3.5 Maestrale 86 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +22.4° perc. +22.6° 0.15 mm 2 NNE max 2.7 Grecale 71 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +27.3° perc. +27.9° 0.85 mm 7.3 E max 7.6 Levante 53 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +29.8° perc. +29.6° 0.35 mm 11 ESE max 11 Scirocco 41 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.87 mm 3.2 SO max 8.1 Libeccio 68 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.16 mm 4.2 NNO max 4.4 Maestrale 79 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 26 % 2.8 O max 2.9 Ponente 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:36

