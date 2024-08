Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Ascoli Piceno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa in aumento, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28°C verso le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento con l’arrivo di precipitazioni leggere, principalmente sotto forma di pioviggine. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa delle precipitazioni. Il vento continuerà a provenire da nord-est con intensità moderata.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire e il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa in calo. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, garantendo una serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Ascoli Piceno indicano una giornata con alternanza di schiarite, nubi e precipitazioni leggere nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +21° prob. 18 % 5.5 OSO max 5 Libeccio 89 % 1011 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +20.2° prob. 3 % 6.8 OSO max 6.3 Libeccio 88 % 1011 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +23° prob. 4 % 3.3 O max 3.9 Ponente 79 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° prob. 2 % 8.3 N max 10.2 Tramontana 59 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +30.2° 0.22 mm 11.6 NNE max 12.9 Grecale 57 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +27.8° perc. +29.5° 0.43 mm 9.3 NE max 10.5 Grecale 63 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.8° prob. 45 % 2.3 NNO max 3.1 Maestrale 85 % 1013 hPa 21 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° prob. 21 % 5.8 OSO max 5.3 Libeccio 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:54

