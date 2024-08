Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Ascoli Piceno si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,1°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e la possibilità di piogge leggere intorno alle 16:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,4°C verso mezzogiorno. In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C.

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Ascoli Piceno indicano una giornata che inizierà con cielo sereno, per poi evolvere in nubi sparse nel pomeriggio con possibilità di piogge leggere. Le temperature massime saranno elevate, con valori che potranno superare i +34°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile durante la giornata.

Considerando le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al cielo sereno e temperature che dovrebbero mantenersi su valori più gradevoli rispetto a Sabato 24 Agosto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Ascoli Piceno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 8.7 OSO max 7.6 Libeccio 66 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 7.8 OSO max 6.8 Libeccio 65 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +27.8° Assenti 5 OSO max 5.3 Libeccio 59 % 1018 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 8 ENE max 6.8 Grecale 43 % 1017 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +35.3° Assenti 14.5 ENE max 15 Grecale 37 % 1016 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +32.9° prob. 8 % 9 E max 8 Levante 49 % 1016 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 10 % 5.5 SSO max 5.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 poche nuvole +25.1° perc. +25.2° Assenti 9.9 OSO max 8.6 Libeccio 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:49

