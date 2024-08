Meteo Assemini, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Assemini indicano cielo coperto con nuvole prevalenti. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +32°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 30,7km/h, proveniente da diverse direzioni. Possibili precipitazioni con probabilità variabile. L’umidità oscillerà tra il 38% e l’81%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante il sabato pomeriggio, e di rimanere informati per godersi al meglio il weekend.

Venerdì 16 Agosto

Nel corso della notte, il cielo ad Assemini sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C con una sensazione termica di +25°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Al mattino, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 29% e l’87%. Le temperature aumenteranno gradualmente da +25,9°C a +32°C. La percezione della temperatura oscillerà tra +26,1°C e +33,7°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 24,2km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità diminuirà dal 58% al 47%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,2°C con una percezione termica fino a +34,2°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 26,6km/h, provenienti da Sud – Sud Est. Possibili precipitazioni con una probabilità del 4% alle 13:00. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura che varierà tra il 81% e il 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione termica fino a +28,4°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6km/h, proveniente da diverse direzioni. Possibili precipitazioni leggere alle 19:00 con una probabilità dell’18%. L’umidità aumenterà fino al 75% e la pressione atmosferica si manterrà intorno a 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 77%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,4°C con una percezione termica di +24,8°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 3,3km/h, proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel mattino, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura che varierà tra il 72% e il 91%. Le temperature aumenteranno da +24,4°C a +31,8°C. La percezione della temperatura oscillerà tra +24,8°C e +31,8°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 22,5km/h, proveniente da Nord Ovest. Possibili precipitazioni alle 10:00 con una probabilità del 16%. L’umidità diminuirà dal 75% al 39%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,2°C con una percezione termica fino a +32,2°C. Il vento sarà teso, con raffiche fino a 30,7km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 25% e il 40%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,3°C con una percezione termica fino a +26,3°C. Il vento sarà teso, con raffiche fino a 28,7km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Domenica 18 Agosto

Nella notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C con una percezione termica di +24,1°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 10,3km/h, proveniente da Ovest. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura che varierà tra il 66% e il 31%. Le temperature aumenteranno da +24,1°C a +32,2°C. La percezione della temperatura oscillerà tra +24,6°C e +32,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 28,7km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà dal 77% al 38%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà coperto con una copertura che raggiungerà il 89%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,2°C con una percezione termica fino a +32,2°C. Il vento sarà teso, con raffiche fino a 30,7km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 87% e il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,8°C con una percezione termica fino a +23,2°C. Il vento sarà vivace, con raffiche fino a 29,8km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. Possibili precipitazioni alle 22:00 con una probabilità del 1%. L’umidità aumenterà fino al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Assemini si prospetta con temperature elevate e variabilità delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili precipitazioni e alle raffiche di vento, soprattutto durante il sabato pomeriggio. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro weekend!

