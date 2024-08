Meteo Augusta, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Augusta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 74%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai 28°C. Il vento soffierà da direzione Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 5 km/h.

Man mano che la mattina procederà, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 65%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 28°C con una percezione di calore intorno ai 28,8°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 29°C, ma con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 18,4 km/h da direzione Sud – Sud Est.

La situazione non cambierà molto in serata, con un cielo ancora coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento, proveniente da Sud – Sud Est, si attenuerà leggermente, raggiungendo una velocità di circa 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre ad Augusta indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature gradevoli che potranno superare i 31°C durante il pomeriggio e vento di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +27° perc. +28.6° Assenti 5.1 NO max 5.9 Maestrale 66 % 1013 hPa 4 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.1 ONO max 6.2 Maestrale 66 % 1012 hPa 7 nubi sparse +28° perc. +28.8° Assenti 4.7 NO max 5.6 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo coperto +29° perc. +29.8° Assenti 10.5 ESE max 8.2 Scirocco 51 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29.3° perc. +31.4° Assenti 18.4 SSE max 17 Scirocco 59 % 1011 hPa 16 cielo coperto +29.4° perc. +31.7° Assenti 16.1 SSE max 17.7 Scirocco 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +28.6° perc. +30.8° Assenti 5.6 SSE max 6.8 Scirocco 63 % 1012 hPa 22 cielo coperto +28° perc. +30° Assenti 4.7 ONO max 5.5 Maestrale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:24

