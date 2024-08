Meteo Augusta, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Augusta si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che oscillano tra lo 0% e il 2%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 26-27°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 28°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 5,2km/h e gli 11,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 53-55%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 29-30°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà con intensità tra i 11,6km/h e i 14,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-56%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud con intensità tra i 3,2km/h e i 10,4km/h. L’umidità oscillerà tra il 62% e il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta per Venerdì 30 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento di intensità moderata. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere costanti e cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° Assenti 4.4 ONO max 4.4 Maestrale 55 % 1014 hPa 4 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.4 ONO max 8 Maestrale 58 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +28° Assenti 5.8 NNO max 6.3 Maestrale 54 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +28.8° Assenti 11.3 E max 7.3 Levante 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° prob. 12 % 14.8 SE max 11.8 Scirocco 54 % 1013 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +30.6° prob. 11 % 14.4 SSE max 12.3 Scirocco 59 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +29.7° prob. 12 % 4.7 S max 5.3 Ostro 64 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +29.4° prob. 8 % 7.2 NO max 7.7 Maestrale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.