Meteo Augusta, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

Le previsioni meteo per Augusta indicano un fine settimana con temperature gradevoli e variazioni nella copertura nuvolosa. Durante le notti, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai +27°C. Le mattine saranno caratterizzate da cielo sereno o leggermente coperto, con temperature in lieve aumento fino a +28,2°C. I pomeriggi vedranno un aumento delle temperature fino a +29,6°C, con una percezione di calore di +32°C. Le sere saranno più nuvolose, con temperature intorno ai +28,4°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 23 Agosto

Notte: Durante la notte a Augusta, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 5,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in lieve aumento, arrivando a +28,1°C e una percezione di calore di +30,3°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 10,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature saliranno fino a +28,7°C con una percezione di calore di +31,1°C. Il vento proveniente da Est soffierà a 13,8km/h con umidità al 64%.

Sera: La sera la situazione meteorologica peggiorerà con cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +27,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 6km/h con umidità al 69%.

Sabato 24 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto all’91% con temperature di +27,1°C e una percezione di calore di +28,8°C. Il vento leggero da Nord Ovest soffierà a 3,6km/h.

Mattina: Il mattino si presenterà con cielo sereno al 6% e temperature in aumento fino a +28,2°C con una percezione di calore di +30,1°C. Il vento da Est soffierà a 7,4km/h con umidità al 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C con una percezione di calore di +32°C. Il vento da Sud Est soffierà a 18km/h con umidità al 59%.

Sera: La sera si conferma serena con una copertura nuvolosa al 4% e temperature intorno ai +28,4°C. Il vento da Sud Est soffierà a 5,4km/h con umidità al 67%.

Domenica 25 Agosto

Notte: Durante la notte a Augusta, il cielo presenterà poche nuvole al 14% con temperature di +27,3°C e una percezione di calore di +28,7°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà a 7,7km/h.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 90% con temperature intorno ai +27,2°C e una percezione di calore di +28,5°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà a 7,4km/h con umidità al 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo coperto al 92% porterà temperature fino a +27,2°C con una percezione di calore di +28,4°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 7km/h con umidità al 61%.

Sera: La sera si presenterà con cielo coperto al 95% e temperature intorno ai +27,2°C. Il vento da Nord Ovest soffierà a 8,1km/h con umidità al 65%.

