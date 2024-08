Meteo Avellino, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto ad Avellino mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, si prevede cielo coperto con piogge leggere, con temperature intorno ai +21°C. La mattina continueranno le precipitazioni, con piogge leggere e temperature in aumento fino a +25°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i +29°C. Infine, in sera, le nuvole si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con temperature intorno ai +22°C.

Le condizioni meteo a Avellino per Lunedì 19 Agosto saranno influenzate da un sistema di bassa pressione che porterà piogge leggere e nubi sparse durante la giornata. Le temperature massime si attesteranno sui +29°C nel pomeriggio, mentre le minime si manterranno intorno ai +21°C durante la notte.

Guardando oltre il 19 Agosto, possiamo notare che le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Avellino indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +28°C durante il giorno e +20°C di notte. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo in caso di variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto ad Avellino sarà caratterizzato da piogge leggere e nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +29°C. Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi, con cieli sereni o poco nuvolosi. Resta sempre importante prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +22° perc. +22.5° 1.29 mm 5.4 SSO max 9.6 Libeccio 84 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.52 mm 2.3 SSO max 5 Libeccio 89 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +21.2° perc. +21.6° 1.09 mm 3.7 SSO max 5.4 Libeccio 85 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +25.7° perc. +25.9° 0.15 mm 6.7 SO max 10.3 Libeccio 59 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.6° perc. +28.2° prob. 75 % 11.8 SO max 11.5 Libeccio 39 % 1009 hPa 15 nubi sparse +28.1° perc. +27.6° prob. 18 % 13.4 SO max 10.1 Libeccio 38 % 1008 hPa 18 poche nuvole +23.7° perc. +23.5° prob. 18 % 6.4 SSO max 9.6 Libeccio 54 % 1009 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 4 % 2.3 SO max 5.2 Libeccio 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:49

