Meteo Avellino, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per Avellino indicano un fine settimana caldo e variabile. Le temperature massime saranno elevate, con punte di 36,2°C previste per Venerdì, 33,4°C per Sabato e 33°C per Domenica. Le precipitazioni saranno scarse, con probabilità di pioggia solo nella giornata di Domenica. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Avellino, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est – Nord Est a una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina di Venerdì 16 Agosto ad Avellino sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a 34,1°C con una percezione di calore di 32,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature massime raggiungeranno i 36,2°C con una percezione di calore di 35,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 5%, mentre l’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,6°C, con una percezione di calore di 28,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,7km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato ad Avellino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature si attesteranno sui 24,5°C, con una percezione di calore di 24,8°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 3,1km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Mattina

Sabato mattina il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C con una percezione di calore di 30,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,5km/h. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Sabato, il cielo rimarrà coperto al 99%. Le temperature massime raggiungeranno i 33,4°C con una percezione di calore di 33,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 13,9km/h. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora coperto al 92%. Le temperature si attesteranno sui 24,4°C, con una percezione di calore di 24,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7,1km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C, con una percezione di calore di 24°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Mattina

Domenica mattina il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura del 19%. Le temperature saliranno fino a 30,4°C con una percezione di calore di 30°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 18,1km/h. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Domenica, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 33°C con una percezione di calore di 32,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 15,8km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1008hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si attesteranno sui 24,9°C, con una percezione di calore di 25,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7,3km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Conclusioni

