Meteo Avola, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Giovedì 22 Agosto a Avola si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +28,3°C, ma con una percezione termica che potrà raggiungere i +30°C a causa di una leggera brezza proveniente da Est. Nel corso della mattinata, la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendo comunque una direzione costante da Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, che aumenteranno di intensità verso sera. La temperatura massima si attesterà sui +29,3°C, con una percezione termica che potrà superare i +31°C a causa della brezza che soffierà da Est – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, diventando coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura calerà leggermente, attestandosi sui +27°C, con una percezione termica intorno ai +28,7°C a causa della brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Avola indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con temperature massime intorno ai +29,3°C e una percezione termica che potrà superare i +31°C. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, raggiungendo il 67% in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 2.2 NO max 4.5 Maestrale 73 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° prob. 4 % 5.7 NNE max 6.5 Grecale 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +29.2° prob. 1 % 8.9 E max 9.5 Levante 65 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.1° perc. +31° Assenti 13 ESE max 10 Scirocco 58 % 1012 hPa 13 nubi sparse +28.9° perc. +30.9° Assenti 14.9 SE max 11.4 Scirocco 60 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28.4° perc. +30.4° Assenti 12.6 S max 10.1 Ostro 63 % 1011 hPa 19 cielo coperto +27° perc. +28.7° Assenti 7.9 SSO max 8.6 Libeccio 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +26.7° perc. +28.2° Assenti 5.4 OSO max 6.5 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.