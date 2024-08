Meteo Avola, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Giovedì 29 Agosto a Avola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25°C e i +29,3°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per tutta la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +28,9°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Avola, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime si manterranno intorno ai +28,6°C – +28,8°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

In serata, il cielo resterà sereno e limpido, con temperature che si abbasseranno leggermente ma si manterranno comunque piacevoli, attorno ai +26,4°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Avola indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che si manterranno stabili e piacevoli. Quindi, se hai in programma attività all’aperto, potrai godere di una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.3° perc. +25.2° Assenti 5.2 NNO max 5.7 Maestrale 51 % 1015 hPa 4 poche nuvole +24.8° perc. +24.6° prob. 1 % 4.2 NNO max 4.4 Maestrale 51 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 2.1 O max 3 Ponente 44 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +28.6° Assenti 6.7 ESE max 5.9 Scirocco 44 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 12.8 SSE max 10.2 Scirocco 49 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.3° perc. +29° Assenti 12.8 S max 12.1 Ostro 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° prob. 10 % 9.7 OSO max 12 Libeccio 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 10 % 6 ONO max 7.3 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:28

