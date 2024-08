Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Barcellona Pozzo di Gotto mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. La mattina si prevede una copertura nuvolosa intorno all’83% con temperature che oscilleranno tra i +25,5°C e i +30,9°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 96%, con possibili piogge leggere e una temperatura massima di +29,1°C. La sera e la notte vedranno un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai +25°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di circa +25,4°C. La mattina la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 83% con temperature comprese tra i +25,5°C e i +30,9°C. Nel pomeriggio la probabilità di piogge leggere aumenterà fino al 96%, con temperature che raggiungeranno i +29,1°C. Infine, sera e notte vedranno un cielo nuvoloso con possibili piogge leggere e temperature intorno ai +25°C.

In base alle previsioni meteo dei prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare alla possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni atmosferiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° Assenti 2.9 OSO max 4.1 Libeccio 64 % 1012 hPa 4 cielo coperto +25.1° perc. +25.4° Assenti 3.1 ONO max 4.8 Maestrale 66 % 1012 hPa 7 cielo coperto +27.2° perc. +28.5° Assenti 1.9 ONO max 3.5 Maestrale 62 % 1013 hPa 10 nubi sparse +28.8° perc. +30.9° Assenti 8.5 NNE max 9.2 Grecale 61 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +29.1° perc. +31.3° 0.35 mm 0.8 ONO max 5.9 Maestrale 61 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +27.7° perc. +29.8° 1.87 mm 7.5 ESE max 10.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 19 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 8 OSO max 9.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 22 cielo coperto +25° perc. +25.4° prob. 33 % 7.7 OSO max 8 Libeccio 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:32

