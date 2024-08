Meteo Bari, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Bari si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Previsioni Meteo:

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 29-31°C. Il vento soffierà da Nord con intensità tra i 6,5 e 9,3 km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno valori intorno ai 31-32°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con intensità tra i 10 e 13,8 km/h.

In serata, il cielo inizierà a coprirsi leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C e il vento sarà ancora proveniente da Nord con intensità tra i 6,1 e 10,5 km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Bari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.3° perc. +29° Assenti 6.3 NNO max 8.9 Maestrale 52 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 6.3 NNO max 9 Maestrale 55 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +30.1° Assenti 7.4 N max 9.1 Tramontana 48 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31.9° Assenti 11.2 N max 11.8 Tramontana 41 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +32.6° Assenti 13.6 NE max 13.2 Grecale 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +32° Assenti 10 NE max 11 Grecale 44 % 1010 hPa 19 cielo coperto +30.1° perc. +31° Assenti 6.7 NO max 8.1 Maestrale 49 % 1011 hPa 22 nubi sparse +29.5° perc. +30.8° Assenti 7.8 NNO max 9.9 Maestrale 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 19:58

