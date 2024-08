Meteo Bari, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari indicano giornate soleggiate con temperature elevate e venti leggeri. L’umidità moderata garantirà condizioni climatiche piacevoli per attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra valori elevati, con una percezione di calore superiore, e una leggera brezza proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. Sono previsti cieli sereni senza precipitazioni, offrendo un clima ideale per godersi le giornate estive in città.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Bari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,3°C e una percezione di calore di +30,4°C. Il vento soffierà a 2,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una temperatura di +30,6°C e una percezione di calore di +31,3°C. Il vento sarà leggero a 7,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 46% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,4°C e una percezione di calore di +33,1°C. Il vento sarà a 10,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 41% con una pressione di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,3°C e una percezione di calore di +30,4°C. Il vento sarà leggero a 3,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Bari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,1°C e una percezione di calore di +30,3°C. Il vento soffierà a 3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una temperatura di +31,8°C e una percezione di calore di +32,9°C. Il vento sarà leggero a 4,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 45% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +33,2°C e una percezione di calore di +34,6°C. Il vento sarà a 13km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 42% con una pressione di 1009hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,9°C e una percezione di calore di +31,2°C. Il vento sarà leggero a 7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Bari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,8°C e una percezione di calore di +30,9°C. Il vento soffierà a 0,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una temperatura di +31,5°C e una percezione di calore di +32,5°C. Il vento sarà leggero a 4,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 45% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +33,1°C e una percezione di calore di +34,6°C. Il vento sarà a 14,2km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 43% con una pressione di 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,8°C e una percezione di calore di +31,4°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Bari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,7°C e una percezione di calore di +31,2°C. Il vento soffierà a 4,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una temperatura di +31,5°C e una percezione di calore di +33°C. Il vento sarà leggero a 7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 48% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,3°C e una percezione di calore di +33,7°C. Il vento sarà a 8,5km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 45% con una pressione di 1014hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,8°C e una percezione di calore di +31,4°C. Il vento sarà leggero a 5,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base ai dati meteo forniti, a Bari si prevedono giornate soleggiate con temperature elevate e venti leggeri. L’umidità si manterrà su valori moderati, garantendo condizioni climatiche piacevoli per svolgere attività all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni per goderti al meglio le giornate estive in città.

