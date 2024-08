Meteo Battipaglia, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Battipaglia ci aspettano temperature elevate e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere provenienti da varie direzioni accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra i +22,6°C e i +33°C, con un’umidità che varierà dal 31% al 61%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 16,4km/h. In generale, un weekend stabile e caldo si prospetta per la cittadina campana.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Battipaglia ci sarà cielo sereno con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità di 7,2km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +31,6°C percepiti. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 12,7km/h. L’umidità sarà del 41%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura del 36% e una temperatura massima di +30,8°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 13km/h.

Sera

In serata le nubi sparse aumenteranno al 54% con una temperatura di +26,5°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5,8km/h.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte avremo cielo sereno con una temperatura di +22,6°C e una brezza leggera da Nord Est con velocità di 7,3km/h. L’umidità sarà del 59%.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +33°C percepiti. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 14km/h. L’umidità sarà del 31%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura del 52% e una temperatura massima di +32,2°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 16,4km/h.

Sera

In serata le nubi sparse aumenteranno al 39% con una temperatura di +24,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 8,4km/h.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte avremo cielo sereno con una temperatura di +23,3°C e una brezza leggera da Nord Est con velocità di 10,3km/h. L’umidità sarà del 50%.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +31,4°C percepiti. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 9,7km/h. L’umidità sarà del 33%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura del 60% e una temperatura massima di +32,4°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con raffiche fino a 16km/h.

Sera

In serata le nubi sparse aumenteranno al 44% con una temperatura di +26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est con una velocità di 4,8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Battipaglia si preannuncia con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

