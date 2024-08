Meteo Battipaglia, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia evidenziano una settimana con precipitazioni leggere e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno stabili, con un lieve aumento verso la metà della settimana. In particolare, si prevede pioggia moderata nella notte di Lunedì, seguita da piogge leggere durante la mattina e il pomeriggio. Martedì, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature in aumento. Mercoledì e Giovedì saranno caratterizzati da cielo sereno e copertura nuvolosa ridotta. Resta consigliabile monitorare le previsioni per eventuali cambiamenti.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Battipaglia, pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si aggireranno intorno ai +22,2°C, ma la percezione sarà di +22,8°C a causa di una brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 7,6km/h e raffiche fino a 11,9km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 1.52mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il meteo prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C con una percezione di +26,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,6km/h con raffiche fino a 7,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.5mm con un’umidità del 67%.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature massime saranno di +26,7°C con percezione di +27,9°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 10,8km/h con raffiche fino a 10,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.2mm con un’umidità del 62%.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C con percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,7km/h con raffiche fino a 7,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità del 69%.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C con percezione di +20,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,6km/h con raffiche fino a 5,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità dell’87%.

Al mattino, il meteo prevede una copertura nuvolosa al 52% con temperature che saliranno fino a +28,8°C e percezione di +28,7°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 7,7km/h con raffiche fino a 7,7km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 43%.

Nel pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa al 84% con temperature massime di +27,4°C e percezione di +28,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 9,7km/h con raffiche fino a 9,7km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 56%.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si attesteranno sui +22,5°C con percezione di +22,8°C. Il vento soffierà da Est a 3,7km/h con raffiche fino a 3,7km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 76%.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C con percezione di +21,4°C. Il vento soffierà da Est a 6,6km/h con raffiche fino a 6,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità dell’80%.

Al mattino, il meteo prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,3°C con percezione di +29,3°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 3,6km/h con raffiche fino a 3,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 55%.

Nel pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa al 44% con temperature massime di +28,7°C e percezione di +30,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h con raffiche fino a 8,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 59%.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +23,8°C con percezione di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,2km/h con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 78%.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C con percezione di +22,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7km/h con raffiche fino a 7km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 78%.

Al mattino, il meteo prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C con percezione di +28,2°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 8,9km/h con raffiche fino a 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 43%.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature massime saranno di +28,7°C con percezione di +30,3°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h con raffiche fino a 8,6km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 59%.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno sui +23,8°C con percezione di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,2km/h con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni con un’umidità del 78%.

In conclusione, la settimana a Battipaglia sarà caratterizzata da precipitazioni prevalentemente leggere e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno piuttosto stabili con un leggero aumento verso la metà della settimana. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.