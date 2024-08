Meteo Benevento, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Venerdì 30 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi che potranno superare i +34°C nelle ore centrali del pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente da Nord favorirà una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che potranno coprire fino al 72% del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C, ma la percezione di caldo potrebbe essere attenuata dalla presenza di venti moderati provenienti da Nord – Nord Est.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si manterranno comunque sopra i +24°C. La brezza leggera proveniente da Nord favorirà un clima piacevole e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Benevento indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature elevate e una leggera presenza di nubi nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.6° perc. +21.9° Assenti 3 ENE max 4.4 Grecale 80 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° Assenti 3.1 NE max 3.7 Grecale 79 % 1016 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 3.2 NNE max 4.6 Grecale 69 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30.6° Assenti 8.5 N max 14.3 Tramontana 39 % 1016 hPa 12 cielo sereno +34.9° perc. +33.4° Assenti 11.8 NNE max 16.1 Grecale 24 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.4° perc. +31.8° Assenti 19.6 NNE max 18.6 Grecale 25 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +27.1° Assenti 7.1 N max 8.5 Tramontana 42 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 5.5 N max 5.9 Tramontana 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:32

