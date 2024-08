Meteo Biella, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Biella per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si attenuerà nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +17,2°C e i +25,7°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a +24,9°C alle 11:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 1,8km/h e i 8,5km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25,7°C alle 14:00, con una probabilità di pioggia dell’8% alle 15:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 5,1km/h e i 8,4km/h, proveniente da direzione Sud – Sud Est.

In serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una probabilità di pioggia che aumenterà leggermente fino al 18% alle 17:00. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +17,7°C alle 23:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,9km/h e i 5,6km/h, proveniente da direzione Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Biella indicano una giornata con cielo in prevalenza coperto al mattino, seguito da una graduale schiarita nel pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,2°C e i +25,7°C. Si consiglia di prestare attenzione alla variazione delle condizioni meteorologiche durante la giornata e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 19 % 10 NNO max 11.2 Maestrale 75 % 1010 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 8.2 NNO max 9 Maestrale 67 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.2 NO max 8.9 Maestrale 67 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 8.3 SSE max 5.5 Scirocco 52 % 1012 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° Assenti 8.7 SSE max 5.9 Scirocco 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° prob. 8 % 7.8 SSE max 5.1 Scirocco 53 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° prob. 11 % 2.7 ESE max 4.6 Scirocco 88 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° Assenti 5.4 NO max 4.9 Maestrale 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:24

