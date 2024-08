Meteo Biella, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Biella si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili e instabili. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco intorno alle ore 7:00 con il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo sopra Biella, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 70%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +26°C verso le ore 10:00. Il vento proveniente da Sud Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà del 90% intorno alle ore 14:00, con temperature che potrebbero superare i +27°C. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con una probabilità del 100% di pioggia leggera intorno alle ore 13:00.

La sera a Biella sarà caratterizzata da piogge persistenti e una copertura nuvolosa che si manterrà alta intorno al 80-90%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +20°C, mentre il vento proveniente da Nord Ovest porterà ulteriori precipitazioni leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Biella indicano una giornata instabile con piogge leggere e nubi sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, ma l’umidità e le precipitazioni potrebbero rendere l’atmosfera più fresca del previsto. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.6° prob. 41 % 9.1 NNO max 7.7 Maestrale 84 % 1013 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° prob. 50 % 8.3 NNO max 7.3 Maestrale 79 % 1013 hPa 7 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 16 % 2.3 SE max 3.3 Scirocco 72 % 1014 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 27 % 8.2 SE max 5.4 Scirocco 66 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +26.7° perc. +28.2° 0.29 mm 5.7 SE max 6.5 Scirocco 68 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +26.9° perc. +28.7° 0.21 mm 7.4 SSE max 6 Scirocco 70 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +21.8° perc. +22.4° 0.35 mm 7.3 NO max 6.2 Maestrale 91 % 1013 hPa 22 poche nuvole +19.5° perc. +19.7° prob. 31 % 11.1 NNO max 8.4 Maestrale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:43

