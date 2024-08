Meteo Biella, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Biella per Venerdì 2 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggerella.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista la comparsa di pioggerella leggera con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C con una leggera brezza di vento proveniente da Sud – Sud Est.

In serata, a partire dalle 18:00, le precipitazioni continueranno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature si abbasseranno fino ai +20°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Biella indicano una giornata con alternanza di schiarite e pioggerella leggera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.55 mm 9.8 NNO max 9.2 Maestrale 81 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° prob. 18 % 7.7 NNO max 6.8 Maestrale 73 % 1011 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° prob. 17 % 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 73 % 1011 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 6.4 SE max 3.5 Scirocco 60 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +28.3° perc. +29.5° 0.18 mm 7.6 SSE max 5 Scirocco 57 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° prob. 29 % 7.3 S max 7.3 Ostro 52 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.4° 0.47 mm 4.2 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1007 hPa 21 poche nuvole +21° perc. +21.2° prob. 71 % 10.7 NNO max 10.4 Maestrale 77 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:51

