Meteo Bisceglie, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Bisceglie si presentano con condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle nubi sparse che potrebbero portare ad un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,9°C e i +28,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +30,5°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre la mattina si presenterà con un cielo completamente sereno. Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero portare ad un cielo parzialmente nuvoloso, mentre in serata si assisterà nuovamente ad un cielo sereno.

I venti soffieranno principalmente da direzione Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 5,7km/h e i 18,3km/h, mentre le raffiche di vento saranno abbastanza contenute, con valori che non supereranno i 20,8km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Bisceglie indicano condizioni generalmente stabili con un cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse. Le temperature rimarranno elevate, garantendo una giornata calda e piacevole. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che si manterranno su valori estivi e una stabilità delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 16.2 ONO max 20.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +25.5° Assenti 15.9 O max 18.3 Ponente 77 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 14 ONO max 16.3 Maestrale 67 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +29.5° Assenti 13.5 N max 15.5 Tramontana 62 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +30.2° Assenti 17 NNE max 16.2 Grecale 57 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28.3° perc. +30.1° Assenti 14.5 NE max 13.8 Grecale 62 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.6° Assenti 7.9 NNE max 10.1 Grecale 67 % 1012 hPa 22 poche nuvole +27.5° perc. +29.2° Assenti 5.7 ONO max 6.9 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:38

