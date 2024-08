Meteo Bisceglie, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Bisceglie promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +30°C e una leggera brezza proveniente da Nord. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, con temperature che potrebbero superare i +32°C. Anche in serata le condizioni meteo resteranno stabili, con una leggera brezza che favorirà un calo delle temperature, ma senza alcuna presenza di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +29°C, garantendo una nottata piacevole e senza sbalzi termici significativi.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo. Martedì e mercoledì si prevedono temperature simili a quelle di Lunedì, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Tuttavia, a partire da giovedì potrebbero verificarsi delle variazioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e un lieve calo delle temperature.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Bisceglie sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per chi ama il caldo estivo e il sole. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per godersi al meglio questa giornata all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.1° perc. +29.8° Assenti 2.3 OSO max 2.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° Assenti 10 O max 13.8 Ponente 48 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +29.6° Assenti 10.3 ONO max 10.7 Maestrale 49 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.7° Assenti 10.3 NE max 8 Grecale 45 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.8° perc. +31.6° Assenti 13.4 NE max 11.6 Grecale 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +31.9° Assenti 10.1 NNE max 10.3 Grecale 52 % 1011 hPa 19 cielo sereno +29.8° perc. +31.6° Assenti 4.9 ESE max 5.7 Scirocco 55 % 1010 hPa 22 cielo sereno +29.4° perc. +30.8° Assenti 7.1 NNO max 8.5 Maestrale 55 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 19:53

