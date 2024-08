Meteo Bisceglie, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Nel fine settimana a Bisceglie, le condizioni meteo saranno stabili e gradevoli. Sia Sabato che Domenica si prevedono cieli sereni con una leggera brezza da varie direzioni. Le temperature rimarranno piacevoli, senza precipitazioni in vista. Un weekend ideale per godersi il tempo all’aperto in tranquillità.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Bisceglie il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +28,1°C a causa di una brezza tesa proveniente da Ovest a una velocità di 26,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse coprendo il cielo al 51%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 16,2km/h, con raffiche fino a 19,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12%, e l’umidità si attesterà al 53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse al 83%, con temperature che raggiungeranno i +30,2°C e una percezione di +32,2°C. Il vento sarà proveniente da Nord a 16,4km/h, con raffiche fino a 23,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

La serata si concluderà con un cielo sereno al 3%, temperature intorno ai +28,6°C con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà proveniente da Nord Ovest a una velocità di 12,3km/h, con raffiche fino a 21,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Bisceglie il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di +28,6°C a causa di una brezza tesa proveniente da Ovest a una velocità di 22,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 10,5km/h, con raffiche fino a 13,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 54%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i +29,5°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 13,9km/h, con raffiche fino a 18,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 55% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

La serata si concluderà con un cielo sereno al 1%, temperature intorno ai +28,5°C con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 11,7km/h, con raffiche fino a 21,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Bisceglie il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,8°C, con una percezione di +28,1°C a causa di una brezza tesa proveniente da Ovest a una velocità di 18,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 14,4km/h, con raffiche fino a 17,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 43%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i +29,9°C, con una percezione di +31,9°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 17,9km/h, con raffiche fino a 19,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

La serata si concluderà con un cielo sereno al 6%, temperature intorno ai +28,6°C con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà proveniente da Est a una velocità di 7,3km/h, con raffiche fino a 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bisceglie si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni, e le temperature si manterranno piacevoli durante tutto il weekend.

