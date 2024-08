Meteo Bitonto, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Bitonto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno elevate, con valori che si attesteranno intorno ai 32°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel corso della giornata, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco durante le prime ore del giorno.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 30°C. Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza prevedere precipitazioni.

Durante il pomeriggio e la sera, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando la copertura nuvolosa al 40-45%. Le temperature si manterranno intorno ai 31°C, con una leggera diminuzione verso sera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Bitonto indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, ma la brezza leggera contribuirà a mitigare il caldo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 5.2 N max 6.3 Tramontana 53 % 1015 hPa 3 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 3.4 N max 4.6 Tramontana 58 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +29° Assenti 2.7 NNO max 3.2 Maestrale 55 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +31.3° Assenti 7 N max 6.2 Tramontana 44 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +32.4° Assenti 14 NNE max 12.6 Grecale 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +31.6° Assenti 14.3 NE max 15 Grecale 39 % 1014 hPa 18 nubi sparse +30.1° perc. +29.9° Assenti 4.7 N max 5.2 Tramontana 41 % 1014 hPa 21 cielo coperto +29° perc. +29.2° Assenti 6.6 N max 7.8 Tramontana 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:34

