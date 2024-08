Meteo Bologna, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Bologna si prospetta una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a raggiungere i +35°C nel primo pomeriggio, con cielo sempre sereno e un aumento della copertura nuvolosa attorno al 5%.

Nel primo pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sparse con una copertura del cielo intorno al 33%, e le temperature massime si manterranno sui +36°C. Nel tardo pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un’ulteriore variazione con l’arrivo di piogge leggere, una copertura nuvolosa del 56% e una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +28°C.

La pioggia leggera continuerà ad interessare la zona anche in serata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 71% e temperature che si manterranno stabili intorno ai +25°C. Le precipitazioni si attenueranno leggermente nelle ore notturne, ma il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali piogge improvvise. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 9.3 SO max 9.6 Libeccio 66 % 1013 hPa 3 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 8.7 SO max 9.7 Libeccio 65 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° Assenti 4.5 OSO max 5.7 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32° perc. +31.8° Assenti 4.2 N max 4.9 Tramontana 37 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.2° perc. +35.4° Assenti 11.9 NNE max 16.8 Grecale 25 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +34.6° perc. +33.7° 0.15 mm 13.5 N max 16.3 Tramontana 28 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.11 mm 11.7 SSO max 16.2 Libeccio 65 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.9° perc. +24.1° 0.27 mm 15.4 SO max 25.8 Libeccio 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:12

