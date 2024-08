Meteo Bologna, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Bologna indicano condizioni generalmente stabili con temperature elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con brevi episodi di pioggia leggera previsti per Venerdì sera. Le temperature massime raggiungeranno i 32-34°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 21-23°C. Il vento sarà leggero proveniente da varie direzioni. L’umidità sarà su valori medi e la pressione atmosferica stabile. Sabato e Domenica si preannunciano ideali per attività all’aperto e per godersi il weekend.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Bologna, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia dal 94% al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una leggera percezione di calore di circa 22°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 2,6-4,6km/h proveniente dal Sud. L’umidità sarà alta, intorno all’87% con una pressione atmosferica stabile a 1013hPa.

Mattina

Nel corso della mattina, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno al 78-32%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 29-30°C, con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. Il vento sarà debole proveniente dal Nord con raffiche leggere. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 61-56%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura intorno al 21-43%. Le temperature massime toccheranno i 32-33°C, con una percezione di calore che potrà superare i 34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo dal Nord-Est. L’umidità si manterrà intorno al 46-44% con una pressione atmosferica stabile.

Sera

In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno all’63-83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud-Est con una velocità moderata. L’umidità aumenterà fino al 70% con una pressione atmosferica stabile.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Bologna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-1%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai 21-22°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 69-70% con una pressione atmosferica stabile.

Mattina

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27-28°C, con una percezione di calore che potrà superare i 29°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 58-54%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-6%. Le temperature massime toccheranno i 33-33,5°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero proveniente da Nord. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 31-36% con una pressione atmosferica stabile.

Sera

In serata è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-26°C, con una percezione di calore costante. Il vento soffierà da Sud con una velocità moderata. L’umidità si manterrà intorno al 52-53% con una pressione atmosferica stabile.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Bologna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52-55% con una pressione atmosferica stabile.

Mattina

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28-30°C, con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 46-53%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-72%. Le temperature massime toccheranno i 33-33,7°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 33-31% con una pressione atmosferica stabile.

Sera

In serata è previsto un cielo con poche nuvole e una copertura intorno al 13-24%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-27°C, con una percezione di calore costante. Il vento soffierà da Sud-Sud Est con una velocità moderata. L’umidità si manterrà intorno al 47-53% con una pressione atmosferica stabile.

Conclusioni

Il fine settimana a Bologna si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili e temperature piuttosto elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o con poche nuvole, con solo brevi episodi di pioggia leggera previsti per Venerdì sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-34°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 21-23°C. Il vento sarà generalmente leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica si preannunciano ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il weekend a Bologna.

