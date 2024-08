Meteo Bolzano, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Bolzano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con temperature in aumento durante il pomeriggio.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente fino al mattino. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una temperatura intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Durante la mattina il cielo si presenterà sereno, con assenza di nuvole e una temperatura che raggiungerà i 29,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio il sole splenderà su Bolzano, con un cielo sereno e temperature che potranno superare i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo però una direzione costante da Ovest – Sud Ovest.

In serata la situazione meteorologica sarà stabile, con poche nuvole e temperature intorno ai 24°C. Il vento sarà moderato proveniente da Est.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Bolzano indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Bolzano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20.3° prob. 20 % 4.7 NE max 5.9 Grecale 91 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 4 % 3.9 NE max 5.2 Grecale 90 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25° perc. +25.5° Assenti 1.3 NNO max 2.4 Maestrale 71 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +32.2° Assenti 4 OSO max 7.4 Libeccio 46 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.6° perc. +32.9° prob. 13 % 6.3 SO max 12.2 Libeccio 31 % 1012 hPa 16 cielo sereno +32.7° perc. +32.5° prob. 13 % 6 SSO max 10.6 Libeccio 36 % 1011 hPa 19 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 60 % 3.3 E max 3.7 Levante 66 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 38 % 4 NNE max 6 Grecale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:21

