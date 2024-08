Meteo Bolzano, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Bolzano si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una mattinata con nubi sparse, che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a cielo coperto nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà in costante cambiamento, passando dal 57% del mattino all’85% del primo pomeriggio, per poi ridursi al 55% in serata.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +17,2°C delle prime ore del mattino e i +30,8°C del primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico accettabile per gran parte della giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest, con intensità che aumenterà leggermente nel corso della giornata, raggiungendo i 7,8km/h nel primo pomeriggio. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore, con valori che non supereranno i 8km/h.

Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune ore della giornata, con piogge leggere che potrebbero interessare il primo pomeriggio e la serata. Le probabilità di pioggia saranno più alte nel tardo pomeriggio e in serata, con valori che raggiungeranno il 40% e l’80% rispettivamente.

L’umidità si manterrà costante intorno al 90% per gran parte della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di essere preparati a brevi piogge. Le temperature elevate potrebbero rendere necessario un adeguato abbigliamento leggero e l’uso di protezione solare.

Per i prossimi giorni a Bolzano, è previsto un leggero calo delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni più diffuse. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° prob. 10 % 4.2 NE max 5.3 Grecale 92 % 1022 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.4° Assenti 5.2 NE max 6.3 Grecale 91 % 1021 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.3° Assenti 1.9 N max 3.5 Tramontana 77 % 1021 hPa 10 nubi sparse +28.9° perc. +29.3° Assenti 4.1 SO max 4 Libeccio 48 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +30.7° perc. +30.6° 0.1 mm 5.9 SSO max 8 Libeccio 40 % 1018 hPa 16 nubi sparse +29.9° perc. +30.8° prob. 35 % 3.2 S max 5.4 Ostro 49 % 1017 hPa 19 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 14 % 4.4 NE max 6.6 Grecale 71 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.26 mm 4.6 ENE max 5.3 Grecale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:56

