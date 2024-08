Meteo Bresso, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Bresso promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Secondo i dati forniti, la giornata inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà bassa per tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori molto caldi, con punte massime nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +31,3°C alle ore 10:00 e i +32,3°C alle ore 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza che non supereranno i 6,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1019hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Bresso, con temperature che raggiungeranno i +33,7°C alle ore 14:00. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la situazione, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 43%. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica resterà stabile a 1018hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque elevate. Alle ore 20:00 si attesteranno sui +28,2°C, per poi scendere a +26,5°C alle ore 23:00. Il vento sarà ancora leggero, con una direzione variabile tra Est e Nord. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Bresso indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le condizioni climatiche previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 3.3 ENE max 4.4 Grecale 68 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 4.6 ENE max 5.8 Grecale 73 % 1018 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 3.1 ENE max 5.4 Grecale 68 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +31.6° Assenti 5.5 SE max 4.9 Scirocco 52 % 1019 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +34.7° Assenti 8.7 SSE max 6 Scirocco 44 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.6° perc. +35.6° prob. 3 % 9.3 SSE max 6.7 Scirocco 43 % 1018 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +32.7° prob. 3 % 6 S max 10.3 Ostro 57 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +29.5° Assenti 3.8 NNE max 3.8 Grecale 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:34

