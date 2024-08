Meteo Bresso, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Bresso si prospetta una giornata con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un leggero aumento nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con piogge leggere previste durante la notte e verso sera.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C fino a raggiungere i +32°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 4km/h e i 11km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Le precipitazioni saranno poco probabili, con una leggera possibilità di piogge leggere. L’umidità si manterrà intorno al 30% – 35%.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Le precipitazioni potrebbero riprendere verso le ultime ore della giornata, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Bresso indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate, cielo prevalentemente sereno con nubi sparse nel pomeriggio e possibili piogge leggere durante la notte e verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.38 mm 5.9 O max 11.7 Ponente 81 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.4° prob. 15 % 5.5 O max 9.5 Ponente 80 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.3° prob. 5 % 4.6 OSO max 7.9 Libeccio 72 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +29.8° prob. 23 % 7.2 SSO max 6.5 Libeccio 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +32° prob. 23 % 11.2 S max 10 Ostro 32 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.3° perc. +32.2° prob. 8 % 8.3 SO max 13.8 Libeccio 29 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29.9° perc. +29.8° prob. 4 % 6.8 SO max 12.5 Libeccio 42 % 1008 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 10 % 7.7 O max 21.9 Ponente 53 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:23

