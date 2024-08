Meteo Bresso, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bresso indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si prevedono temperature in aumento con possibili precipitazioni. Lunedì il cielo sarà coperto al mattino, con una leggera brezza e temperature che arriveranno a +31,8°C nel pomeriggio. Martedì il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio le nuvole aumenteranno con pioggia leggera in serata. Mercoledì si avrà pioggia leggera al mattino e nuvole sparse nel pomeriggio. Giovedì sarà caratterizzato da copertura nuvolosa e piogge leggere. Si consiglia di monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Bresso, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +23,3°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità di 5,9km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto al 100%, temperature in aumento fino a +28,6°C e una brezza leggera che soffierà dal Sud Est con intensità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 48%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature raggiungeranno i +31,8°C con una brezza leggera che arriverà dal Sud – Sud Est a 7,6km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 7% e temperature intorno ai +26°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord – Nord Est a 1,7km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 5% con temperature stabili intorno ai +24,3°C. Il vento soffierà dall’Est a 5,3km/h.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 10% e temperature intorno ai +29,3°C. Il vento sarà leggero proveniente dall’Est – Nord Est a 6,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole inizieranno a comparire con una copertura del 63%. Le temperature raggiungeranno i +32,4°C con una brezza leggera che soffierà dal Sud – Sud Est a 7,6km/h.

Sera: La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura del 48% e temperature intorno ai +26,1°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Sud Est a 6,4km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso al 62% con temperature intorno ai +23,6°C. Il vento soffierà dall’Est – Nord Est a 9,2km/h.

Mattina: La mattina si presenterà con pioggia leggera al 100% e temperature intorno ai +23,5°C. Il vento sarà leggero proveniente dall’Est – Nord Est a 6,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole saranno sparse al 73% con temperature intorno ai +23,1°C. Il vento soffierà dall’Est – Sud Est a 4,9km/h.

Sera: La sera sarà caratterizzata da nubi sparse al 75% e temperature intorno ai +25,7°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Sud Est a 4,9km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto all’88% con temperature intorno ai +24,3°C. Il vento soffierà dall’Est a 10,5km/h.

Mattina: La mattina si presenterà con pioggia leggera al 74% e temperature intorno ai +23,4°C. Il vento sarà leggero proveniente dall’Est a 10km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole saranno sparse al 40% con temperature intorno ai +22,7°C. Il vento soffierà dal Nord – Nord Est a 7,3km/h.

Sera: La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura del 32% e temperature intorno ai +21,6°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord – Nord Est a 3,8km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Bresso saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e temperature in aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

