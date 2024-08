Meteo Buccinasco, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Buccinasco per Venerdì 16 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata.

Nella mattina di Venerdì, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C, con una temperatura percepita di +23,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6km/h, con raffiche leggere fino a 6km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime saranno di circa +30,8°C, con una temperatura percepita di +31,9°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità intorno ai 9,9km/h e raffiche leggere fino a 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nella sera, il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 39%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +25,1°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con una velocità di 8,2km/h e raffiche fino a 16,4km/h. L’umidità salirà al 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Buccinasco indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si mantengono stabili e non sono previste precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Buccinasco.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 6 % 5.2 O max 5.4 Ponente 70 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.4° perc. +22.7° prob. 4 % 6.6 SO max 7.5 Libeccio 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +23.9° prob. 10 % 4 OSO max 6 Libeccio 69 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +29.8° prob. 2 % 4.6 SSO max 4.1 Libeccio 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +30.9° Assenti 9.3 SSO max 8.2 Libeccio 51 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +32.3° prob. 4 % 6.6 SSO max 6.6 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.5° perc. +29.4° prob. 14 % 3.5 SSO max 5.5 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° prob. 21 % 8.2 OSO max 16.4 Libeccio 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:24

