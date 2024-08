Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Busto Arsizio indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, ci si può aspettare piogge moderate con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +20,1°C e i +23,3°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da direzioni meridionali con intensità variabile tra i 5km/h e i 6,6km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il clima di Busto Arsizio, con piogge moderate che potrebbero diventare anche forti. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C e +22,9°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da direzioni variabili, con raffiche che potrebbero superare i 20km/h.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si attesteranno tra i +17,6°C e i +18,6°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata provenendo prevalentemente da direzioni occidentali.

In conclusione, Busto Arsizio si prepara a vivere una giornata all’insegna delle precipitazioni, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici di metà agosto, con una percezione di caldo che potrebbe variare a seconda dell’intensità delle piogge. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.63 mm 2.6 ONO max 7.7 Maestrale 90 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.3° 0.61 mm 3.5 ONO max 7.9 Maestrale 94 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +20.4° prob. 75 % 3 NNE max 6 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +22.5° perc. +22.9° 1.49 mm 5 S max 6.6 Ostro 79 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 2.08 mm 5.9 SE max 9.9 Scirocco 87 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.2° perc. +19.7° 2.47 mm 10 NNE max 24 Grecale 95 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.2 mm 3.8 N max 8.1 Tramontana 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.24 mm 6.7 O max 13.9 Ponente 93 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:22

