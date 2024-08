Meteo Busto Arsizio, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Busto Arsizio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese condizioni di cielo sereno. Tuttavia, verso sera sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera e moderata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20,5°C. Il vento soffierà a 7,3km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 12,4km/h.

Nel corso della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 37%. Le temperature saliranno fino a +21,3°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 5km/h.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno i +31,9°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 7,1km/h.

Verso la sera, a partire dalle 18:00, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si abbasseranno a +25,2°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero da Sud a 2,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Busto Arsizio indicano una giornata con un inizio e una metà caratterizzati da condizioni di bel tempo, seguite da precipitazioni nel tardo pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.18 mm 7.3 NNE max 12.4 Grecale 79 % 1007 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 58 % 6.7 NE max 15.7 Grecale 84 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° prob. 41 % 5 N max 7.3 Tramontana 69 % 1009 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +28.2° prob. 4 % 3.2 SSE max 3.5 Scirocco 46 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +31.4° prob. 2 % 6.6 S max 5.6 Ostro 40 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +31.9° Assenti 9.3 SSO max 7.1 Libeccio 41 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +29.3° prob. 9 % 5.3 SSO max 9.3 Libeccio 60 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +23.9° perc. +24.4° 0.3 mm 3.8 NE max 4.4 Grecale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:46

