Meteo Busto Arsizio, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per Busto Arsizio indicano che domani, Lunedì 5 Agosto, il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, con temperature in aumento fino a +31,7°C nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni al 5%. Martedì 6 Agosto si prevede un cielo variabile con temperature massime di +32,3°C e probabilità di pioggia al 19%. Mercoledì 7 Agosto il cielo sarà coperto con temperature fino a +31,9°C e probabilità di pioggia al 13%. Giovedì 8 Agosto si prevede pioggia leggera al mattino e nel pomeriggio, con temperature in calo fino a +20°C. Restare informati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Busto Arsizio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 9,8km/h, con raffiche leggere di Brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 78% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 96% con temperature che raggiungeranno i +28,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud Est, con una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole al 24% e le temperature massime arriveranno a +31,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7km/h, con una probabilità del 5% di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 40% con una pressione di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno al 9% con temperature intorno ai +26°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 4,6km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Busto Arsizio, il cielo sarà sereno al 4% con temperature intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,1km/h, con raffiche leggere di Brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 72% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo nubi sparse al 61% con temperature che raggiungeranno i +29,6°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Est, con una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse al 35% e le temperature massime arriveranno a +32,3°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 7,5km/h, con una probabilità del 19% di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 39% con una pressione di 1009hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse al 31% con temperature intorno ai +27°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud, con una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Busto Arsizio, il cielo sarà nubi sparse al 58% con temperature intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 6,1km/h, con raffiche leggere di Brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 76% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo cielo coperto al 99% con temperature che raggiungeranno i +28°C. Il vento sarà debole proveniente da Est, con una velocità di 4,7km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà cielo coperto al 99% e le temperature massime arriveranno a +31,9°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 5,9km/h, con una probabilità del 13% di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 42% con una pressione di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse al 33% con temperature intorno ai +27,1°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 6km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Busto Arsizio, il cielo sarà coperto al 94% con temperature intorno ai +22,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 8,8km/h, con raffiche leggere di Brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 78% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo pioggia leggera al 16% con temperature che raggiungeranno i +21,5°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Est, con una velocità di 10,6km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera al 11% e le temperature massime arriveranno a +20°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 11,7km/h, con una probabilità del 91% di precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 91% con una pressione di 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà poche nuvole al 11% con temperature intorno ai +19,1°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord, con una velocità di 11,3km/h. L’umidità sarà dell’90% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per Busto Arsizio, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

