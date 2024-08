Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata con variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata, raggiungendo il suo picco intorno alle ore 11:00 con il 74%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i 35°C e una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 33,9°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 26,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con possibili precipitazioni leggere intorno alle ore 15:00, con una probabilità del 45%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 34,4°C, ma la percezione di caldo potrà essere inferiore, intorno ai 32,2°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 27,9km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28,8°C con una percezione di caldo di 28,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 12,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Caltanissetta indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, possibili precipitazioni leggere nel pomeriggio e temperature elevate che si manterranno anche in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e alle eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 2.4 ONO max 2.6 Maestrale 37 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 4.7 O max 4.7 Ponente 45 % 1009 hPa 7 poche nuvole +30.4° perc. +28.8° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 25 % 1008 hPa 10 nubi sparse +35° perc. +32.9° Assenti 22.7 OSO max 22.9 Libeccio 19 % 1008 hPa 13 nubi sparse +35.4° perc. +34.1° Assenti 32.5 NNO max 24.6 Maestrale 24 % 1007 hPa 16 nubi sparse +32.4° perc. +30.7° prob. 14 % 32.1 O max 43.4 Ponente 25 % 1008 hPa 19 nubi sparse +28.8° perc. +27.7° Assenti 3.9 O max 6.2 Ponente 31 % 1008 hPa 22 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.6 ONO max 4.9 Maestrale 44 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.