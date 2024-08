Meteo Caltanissetta, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Weekend a Caltanissetta: caldo e soleggiato. Le giornate di Sabato e Domenica saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in aumento. I venti leggeri e l’umidità contenuta garantiranno condizioni meteo stabili e piacevoli. Ideale per attività all’aperto, il fine settimana si preannuncia perfetto per godersi il clima estivo.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Caltanissetta il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 5,4km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci saranno +31,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,7km/h. L’umidità sarà al 27% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,8°C alle 13:00. Il vento soffierà da Nord Ovest a 16,8km/h con un’umidità del 20% e una pressione di 1014hPa.

Sera

La serata sarà piacevole con cielo sereno e temperature intorno ai +26,2°C alle 21:00. La brezza leggera da Nord – Nord Est a 8,5km/h favorirà un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo resterà sereno con una temperatura di +24,8°C alle 00:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 4,8km/h con un’umidità del 49% e una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà simile alla notte precedente con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +32,6°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 6,3km/h. L’umidità sarà al 24% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che arriveranno a +34,3°C alle 13:00. Il vento da Sud – Sud Ovest soffierà a 13,7km/h con un’umidità del 25% e una pressione di 1015hPa.

Sera

La serata vedrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature intorno ai +26,3°C alle 21:00. Il vento da Sud Ovest sarà leggero a 1,3km/h con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C alle 00:00. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 3,7km/h con un’umidità del 55% e una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +32,8°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 5,6km/h. L’umidità sarà al 31% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che arriveranno a +34,6°C alle 13:00. Il vento da Sud – Sud Ovest soffierà a 16,1km/h con un’umidità del 26% e una pressione di 1014hPa.

Sera

La serata vedrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature intorno ai +26,9°C alle 21:00. Il vento da Sud sarà leggero a 3,9km/h con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Caltanissetta si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante le giornate di Sabato e Domenica. Le condizioni meteo saranno stabili, con venti leggeri e un’umidità che si manterrà su valori piuttosto contenuti. Sia Sabato che Domenica offriranno un clima ideale per godersi le attività all’aperto.

